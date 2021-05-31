«Финикс» победил «Лейкерс» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

«Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 100:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Санз» стал Крис Пол, набравший 18 очков. По 17 очков набрали Джей Краудер и Девин Букер. Дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов в активе Деандре Эйтона.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов оформил Леброн Джеймс. Энтони Дэвис не сумел доиграть встречу из-за травмы.

Таким образом, счёт в серии стал 2:2. Пятая игра состоится в Финиксе 2 июня.

Ранее сообщалось, что «Атланта» победила «Нью-Йорк» и увеличила преимущество в серии плей-офф НБА.