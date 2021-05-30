«Атланта» победила «Нью-Йорк» и увеличила преимущество в серии плей-офф НБА
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счётом 113:96 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Хоукс» стал Трей Янг, набравший 27 очков. Ещё 22 очка в активе Джона Коллинса. Данило Галлинари принёс команде 21 очко, а дабл-дабл из 10 очков и 15 подборов оформил Клинт Капела.
В составе «Никс» дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов на счету Джулиуса Рэндла. Ещё 21 очко команде принёс Ар Джей Барретт.
Таким образом, счёт в серии стал 3:1 в пользу «Хоукс». Пятая игра состоится в Нью-Йорке 3 июня.
Ранее сообщалось, что трипл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от поражения «Филадельфии» в плей-офф НБА.