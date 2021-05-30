«Атланта» победила «Нью-Йорк» и увеличила преимущество в серии плей-офф НБА

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«Атланта Хоукс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счётом 113:96 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Хоукс» стал Трей Янг, набравший 27 очков. Ещё 22 очка в активе Джона Коллинса. Данило Галлинари принёс команде 21 очко, а дабл-дабл из 10 очков и 15 подборов оформил Клинт Капела.

В составе «Никс» дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов на счету Джулиуса Рэндла. Ещё 21 очко команде принёс Ар Джей Барретт.

Таким образом, счёт в серии стал 3:1 в пользу «Хоукс». Пятая игра состоится в Нью-Йорке 3 июня.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от поражения «Филадельфии» в плей-офф НБА.

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