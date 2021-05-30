Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от поражения «Филадельфии» в плей-офф НБА

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В матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс».
Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от поражения «Филадельфии» в плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, завершился со счётом 132:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков. Разыгрывающий «Уизардз» Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, сделав 12 подборов и десять передач.

Счёт в серии стал 3:0. Следующий матч пройдёт 1 июня, его начало — в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.

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