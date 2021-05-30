«Портленд» обыграл «Денвер» и сравнял счет в серии плей-офф НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счётом 115:95 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Портленда» стал Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Ещё 21 очко команде принёс Си Джей Макколлум. Дэмьен Лиллард оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 ассистов.

В составе «Денвера» 16 очков набрал Никола Йокич.

Таким образом, счёт в серии стал 2:2. Пятая игра состоится в Денвере 2 июня.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» в четвёртый раз победил «Майами» и вышел во второй раунд плей-офф НБА.