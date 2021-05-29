«Милуоки» в четвёртый раз победил «Майами» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Майами Хит» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счётом 120:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Милуоки» стал Брук Лопес, набравший 25 очков. Ещё 22 очка команде принёс Брин Форбс. Яннис Адетонкунбо оформил трипл-дабл из 20 очков, 15 ассистов и 12 подборов. В активе Криса Миддлтона дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

В составе «Майами» дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов оформил Бэм Адэбайо. Трипл-дабл из 12 очков, 10 подборов и 10 ассистов в активе Джимми Батлера.

Таким образом, счёт в серии стал 4:0 в пользу «Бакс», команда из Висконсина вышла во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем матча «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс».

Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Бруклин» и сократил отставание в серии плей-офф НБА.