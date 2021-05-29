«Бостон» победил «Бруклин» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в третьем матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» победил «Бруклин» и сократил отставание в серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 125:119.

В составе «Бостона» лучшую результативность показал Джейсон Тейтум, набрав 50 очков. В составе «Бруклина» — Джеймс Харден (41).

Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии — 1:2.

В НБА прошли ещё две игры плей-офф.

«Атланта Хоукс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» (105:94) и вышел вперёд в серии — 2:1, «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Даллас Маверикс» (118:108) и сократил отставание в серии — 1:2.

Ранее сообщалось, что «Юта» победила «Мемфис» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.

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