«Бостон» победил «Бруклин» и сократил отставание в серии плей-офф НБА
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Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 125:119.
В составе «Бостона» лучшую результативность показал Джейсон Тейтум, набрав 50 очков. В составе «Бруклина» — Джеймс Харден (41).
Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии — 1:2.
В НБА прошли ещё две игры плей-офф.
«Атланта Хоукс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» (105:94) и вышел вперёд в серии — 2:1, «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Даллас Маверикс» (118:108) и сократил отставание в серии — 1:2.
Ранее сообщалось, что «Юта» победила «Мемфис» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.