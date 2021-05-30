Сёстры Аверины завоевали восемь медалей в индивидуальных упражнениях на этапе КМ в Италии
Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем, второе — с мячом и лентой и третье — с булавами.
Арина Аверина победила в упражнениях с булавами и лентой и стала третьей с обручем и мячами.
Кроме того, сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях с пятью мячами, а также в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
Ранее сообщалось, что россиянки победили в групповом многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике.