Сёстры Аверины завоевали восемь медалей в индивидуальных упражнениях на этапе КМ в Италии

Россиянки Дина и Арина Аверины завоевали восемь наград в индивидуальных упражнениях на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем, второе — с мячом и лентой и третье — с булавами.

Арина Аверина победила в упражнениях с булавами и лентой и стала третьей с обручем и мячами.

Кроме того, сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях с пятью мячами, а также в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

Ранее сообщалось, что россиянки победили в групповом многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике.