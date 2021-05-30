Президент Евролиги допустил возможность проведения в России «Финала четырёх»

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Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу высказал мнение о возможном проведении в России «Финала четырёх».
Президент Евролиги допустил возможность проведения в России «Финала четырёх»
  • © официальный сайт баскетбольной Евролиги

«Мы проводили «Финал четырёх» в Москве в 2005 году. После была возможность провести на «ВТБ Арене», но не сложилось. Но я уверен, что «Финал четырёх» вернётся в Россию, это вопрос обозримого будущего. Это не что-то невозможное. Вопрос: когда и в каком месте он может пройти?» — приводит слов Бертомеу ТАСС.

Победитель и призёры Евролиги определяются в формате «Финала четырёх» с сезона-1987/88, когда турнир ещё проводился под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги.

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