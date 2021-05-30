Мозгов вошёл в расширенный состав сборной России для подготовки к квалификации на ОИ

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Российская федерация баскетбола (РФБ) огласила расширенный состав национальной команды, которой примет участие в тренировочном сборе для подготовки к квалификационному турниру Олимпиады в Токио.
Мозгов вошёл в расширенный состав сборной России для подготовки к квалификации на ОИ
  • © РИА Новости / Антон Денисов

В расширенную заявку из 22 игроков вошли:

— защитники: Евгений Бабурин, Артём Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба — ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин;

— форварды: Семён Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Квитковских («Автодор»), Андрей Зубков («Зенит»), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба — «Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2);

— центровые: Джоэль Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»).

Олимпийский отборочный турнир пройдёт с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале. 

Ранее сообщалось, что Алексей Швед не сыграет за сборную России по баскетболу в квалификации на ОИ.

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