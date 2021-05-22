Швед не сыграет за сборную России по баскетболу в квалификации на ОИ

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич сообщил, что защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не сыграет за национальную команду в квалификационном турнире Олимпиады-2020 в Токио.

«Швед не сыграет за сборную в олимпийской квалификации. Мы созвонились, и он озвучил своё окончательное решение. Он закончил карьеру в сборной? Такая постановка вопроса не звучала, но Алексей сказал, что многочисленные травмы не позволяют ему сосредоточиться на игре в сборной в должной степени», — приводит слова Базаревича «Спорт-Экспресс».

В сборной России 32-летний Швед выиграл бронзу Евробаскета-2011 и бронзу Олимпийских игр — 2012.

В хорватском Сплите сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале. 

Ранее сообщалось, что глава РФБ допустил вызов Мозгова в сборную России по баскетболу.

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