Швед не сыграет за сборную России по баскетболу в квалификации на ОИ

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич сообщил, что защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не сыграет за национальную команду в квалификационном турнире Олимпиады-2020 в Токио.

«Швед не сыграет за сборную в олимпийской квалификации. Мы созвонились, и он озвучил своё окончательное решение. Он закончил карьеру в сборной? Такая постановка вопроса не звучала, но Алексей сказал, что многочисленные травмы не позволяют ему сосредоточиться на игре в сборной в должной степени», — приводит слова Базаревича «Спорт-Экспресс».

В сборной России 32-летний Швед выиграл бронзу Евробаскета-2011 и бронзу Олимпийских игр — 2012.

В хорватском Сплите сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале.

Ранее сообщалось, что глава РФБ допустил вызов Мозгова в сборную России по баскетболу.