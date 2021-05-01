Глава РФБ допустил вызов Мозгова в сборную России по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о возможном возвращении в сборную России центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова.

«Конечно, Мозгов может помочь сборной. Когда у тебя есть игрок ростом 216 см и с таким опытом — это усиление, если он в кондициях. У него были серьёзные травмы, поэтому есть определённые сложности. Это больше от него зависит, насколько Тима сумеет быть в отличной форме. Для многих ветеранов, и Мозгов среди них, это будет одна из последних возможностей сыграть за национальную команду и помочь попасть на Олимпиаду», — приводит слова Кириленко ТАСС.

34-летний Мозгов сыграл в 59 матчах за сборную России и завоевал с командой бронзу Олимпийских игр 2012 года и Евробаскета-2011.

Олимпийский отборочный турнир пройдёт с 29 июня по 4 июля. Россияне будут играть в хорватском Сплите, где в группе А встретятся с командами Мексики и Германии.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Испанией и Турцией на Евробаскете-2022.