ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного

Московский футбольный клуб ЦСКА намекнул на скорый переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного.

Пресс-служба армейцев опубликовала в Twitter фото с тренировки сборной России, на которой запечатлены Заболотный, новичок ЦСКА Максим Мухин, а также два действующих игрока красно-синих Марио Фернандес и Игорь Дивеев.

«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром», — гласит подпись под фото.

29-летний форвард играет за «Сочи» с 2019 года, он записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах. Заболотный является воспитанником ЦСКА.

Ранее Илья Геркус заподозрил ЦСКА в нарушении регламента при подписании Мухина.