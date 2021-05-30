ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного

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Московский футбольный клуб ЦСКА намекнул на скорый переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного.
ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Пресс-служба армейцев опубликовала в Twitter фото с тренировки сборной России, на которой запечатлены Заболотный, новичок ЦСКА Максим Мухин, а также два действующих игрока красно-синих Марио Фернандес и Игорь Дивеев. 

«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром», — гласит подпись под фото. 

29-летний форвард играет за «Сочи» с 2019 года, он записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах. Заболотный является воспитанником ЦСКА.

Ранее Илья Геркус заподозрил ЦСКА в нарушении регламента при подписании Мухина.

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