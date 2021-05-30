ЦСКА намекнул на трансфер Заболотного
- © РИА Новости / Алексей Майшев
Пресс-служба армейцев опубликовала в Twitter фото с тренировки сборной России, на которой запечатлены Заболотный, новичок ЦСКА Максим Мухин, а также два действующих игрока красно-синих Марио Фернандес и Игорь Дивеев.
«Как думаете, сколько игроков ЦСКА на фото? Правильный ответ — завтра утром», — гласит подпись под фото.
29-летний форвард играет за «Сочи» с 2019 года, он записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах. Заболотный является воспитанником ЦСКА.
Ранее Илья Геркус заподозрил ЦСКА в нарушении регламента при подписании Мухина.
Как думаете, сколько игроков #ЦСКА на фото? 😉 Правильный ответ - завтра утром😁🔴🔵 pic.twitter.com/8eFG0PPBSv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 30, 2021