Зыкова завоевала серебро в стрельбе из винтовки на ЧЕ
Россиянка Юлия Зыкова заняла второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в хорватском городе Осиек.
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Россиянка в финале набрала 462,9 балла, уступив итальянке Софии Чеккарелло (464,7).
Третье место заняла Жанетт Хегг Дуэстад (453,1) из Норвегии.
Ранее сообщалось, что российские стрелки завоевали золото, серебро и бронзу ЧЕ в миксте.
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