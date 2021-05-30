Зыкова завоевала серебро в стрельбе из винтовки на ЧЕ

Россиянка Юлия Зыкова заняла второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в хорватском городе Осиек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович