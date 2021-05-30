Зыкова завоевала серебро в стрельбе из винтовки на ЧЕ 

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Россиянка Юлия Зыкова заняла второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в хорватском городе Осиек.
Зыкова завоевала серебро в стрельбе из винтовки на ЧЕ 
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Россиянка в финале набрала 462,9 балла, уступив итальянке Софии Чеккарелло (464,7).

Третье место заняла Жанетт Хегг Дуэстад (453,1) из Норвегии.

Ранее сообщалось, что российские стрелки завоевали золото, серебро и бронзу ЧЕ в миксте.

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