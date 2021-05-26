Российские стрелки завоевали золото, серебро и бронзу ЧЕ в миксте

Российские команды заняли призовые места в соревнованиях смешанных пар на чемпионате Европы по стрельбе в хорватском Осиеке.

Артём Черноусов и Виталина Бацарашкина завоевали золото в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции десять метров, победив в финале представителей Сербии. Бронзовым призёром в данной дисциплине стала команда Португалии.

Владимир Масленников и Анастасия Галашина завоевали серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, уступив в финале представителям Франции. Бронзу завоевали россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России стала чемпионом Европы в стрельбе из пневматической винтовки.