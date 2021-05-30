Футболист «Рубина» Макаров высказался о возможном переходе в «Зенит»

Короткая ссылка
Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров ответил на вопрос, готов ли он перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит» в случае соответствующего предложения.
Футболист «Рубина» Макаров высказался о возможном переходе в «Зенит»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Мне сложно говорить об этом. Если какое-то предложение будет, то сядем с клубом и будем решать. Если решим, что мне нужно уйти, — уйду. Если нет — останусь. Готов ли к конкуренции в том же «Зените»? Да. Почему нет», — цитирует Макарова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Макаров провёл за «Рубин» 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. 

Ранее Макаров рассказал, как адаптировался в сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить