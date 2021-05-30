Футболист «Рубина» Макаров высказался о возможном переходе в «Зенит»
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«Мне сложно говорить об этом. Если какое-то предложение будет, то сядем с клубом и будем решать. Если решим, что мне нужно уйти, — уйду. Если нет — останусь. Готов ли к конкуренции в том же «Зените»? Да. Почему нет», — цитирует Макарова «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне Макаров провёл за «Рубин» 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Макаров рассказал, как адаптировался в сборной России по футболу.