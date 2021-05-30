Футболист «Рубина» Макаров высказался о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров ответил на вопрос, готов ли он перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит» в случае соответствующего предложения.

«Мне сложно говорить об этом. Если какое-то предложение будет, то сядем с клубом и будем решать. Если решим, что мне нужно уйти, — уйду. Если нет — останусь. Готов ли к конкуренции в том же «Зените»? Да. Почему нет», — цитирует Макарова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Макаров провёл за «Рубин» 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Макаров рассказал, как адаптировался в сборной России по футболу.