«Лион» объявил о назначении Боса новым главным тренером

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Французский футбольный клуб «Лион» объявил о назначении нидерландского специалиста Петера Боса новым главным тренером команды.
«Лион» объявил о назначении Боса новым главным тренером
  • © Olympique Lyonnais - OL

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на два года.

Предыдущий наставник «Лиона» Руди Гарсия решил не продлевать свой контракт с клубом по окончании сезона, в котором команда заняла четвёртое место в Лиге 1, не сумев пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Предыдущим клубом Боса был леверкузенский «Байер». В разное время он работал в дортмундской «Боруссии», «Аяксе», «Витессе», «Хераклесе» и «Де Графсхапе».

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти назначен главным тренером «Наполи».

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