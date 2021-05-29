«Лион» объявил о назначении Боса новым главным тренером

Французский футбольный клуб «Лион» объявил о назначении нидерландского специалиста Петера Боса новым главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на два года.

Предыдущий наставник «Лиона» Руди Гарсия решил не продлевать свой контракт с клубом по окончании сезона, в котором команда заняла четвёртое место в Лиге 1, не сумев пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Предыдущим клубом Боса был леверкузенский «Байер». В разное время он работал в дортмундской «Боруссии», «Аяксе», «Витессе», «Хераклесе» и «Де Графсхапе».

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти назначен главным тренером «Наполи».