ЦСКА проиграл «Вайперсу» в полуфинале женской гандбольной ЛЧ
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Встреча, прошедшая в рамках «Финала четырёх» в Будапеште, завершилась со счётом 33:30 в пользу норвежской команды.
Для ЦСКА, основанного в 2019 году, это первое в истории клуба участие в «Финале четырёх».
В матче за третье место, который состоится 30 мая, ЦСКА сыграет с венгерским «Дьёром». «Вайперс» встретится с французским «Брестом» в финале турнира, который также состоится 30 мая.
Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу.