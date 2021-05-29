ЦСКА проиграл «Вайперсу» в полуфинале женской гандбольной ЛЧ

Московский ЦСКА потерпел поражение от норвежского «Вайперса» в полуфинале женской гандбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в рамках «Финала четырёх» в Будапеште, завершилась со счётом 33:30 в пользу норвежской команды.

Для ЦСКА, основанного в 2019 году, это первое в истории клуба участие в «Финале четырёх».

В матче за третье место, который состоится 30 мая, ЦСКА сыграет с венгерским «Дьёром». «Вайперс» встретится с французским «Брестом» в финале турнира, который также состоится 30 мая.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ-2026 по гандболу.