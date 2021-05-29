Павлюченко назвал Зинченко лучшим защитником «Манчестер Сити»

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Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился мнением об игре украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов.
Павлюченко назвал Зинченко лучшим защитником «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Зинченко — лучший левый защитник в команде. Если посмотреть его игры, то он очень хорош. Когда он играет, команда не проигрывает... Он совершает очень мало ошибок, Гвардиола видит это. И в атаке, и в защите он хорошо себя проявляет», — цитирует Павлюченко Sport24.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск. 

Ранее Павлюченко вспомнил свои матчи с «Челси» и «Манчестер Сити».

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