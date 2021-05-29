СМИ: Предложение «Зенита» не убедило Мхитаряна уйти из «Ромы»

Полузащитник римской «Ромы» Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с клубом.

Как сообщает Il Romanista, «Монако» и петербургский «Зенит» также сделали 32-летнему армянскому хавбеку предложения, однако они не убедили Мхитаряна принять одно из них.

Отмечается, что в «Роме» ждут положительного ответа футболиста на предложение о продлении контракта.

Мхитарян играет за «Рому» с 2019 года. В его активе 24 гола и 19 результативных передач в 73 матчах за римский клуб.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» и «Спартак» поборются за нападающего «Боавишты».