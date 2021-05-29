Толчинский высказался о своей голевой передаче в падении в матче со Швейцарией на ЧМ-2021

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Толчинский рассказал о своей голевой передаче в падении на Павла Карнаухова в матче со Швейцарией на групповом этапе чемпионата мира 2021 года в Риге.

«Моя передача в падении? Мне больше ничего не оставалось делать в том эпизоде, я знал, что Паша едет на пятак, и мне удалось шайбу туда откинуть. Хорошо, что он здорово владеет коньками и клюшкой. Уже второй пас в падении на ЧМ? С датчанами не я отдавал на Барабанова, там защитник выбил, хотя я старался сделать вид, что это я. На самом деле всё это не так сложно, как вы думаете: клюшкой махнул по шайбе, и всё», — цитирует Толчинского «Чемпионат».

Он также отметил, что в тот момент любой гол мог стать переломным и хорошо, что это удалось сделать именно российскому коллективу. По словам игрока, после шайбы Павла Карнаухова отечественные хоккеисты больше стали действовать от обороны и далее просто воспользовались ошибками соперника.

«С каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Матчи — это самые лучшие тренировки. Первую игру провёл на эмоциях, во второй в глазах темнело. Сегодня было всё хорошо, надеюсь, что будет ещё лучше», — добавил Толчинский.

Россияне обыграли Швейцарию со счётом 4:1. Толчинский отметился дублем и ассистом, а также был признан лучшим игроком в составе национальной команды.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.

Ранее Брагин выразил мнение, что ещё рано говорить о победе сборной России по хоккею на ЧМ.