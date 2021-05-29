«Рубин» продлил контракт со Степановым и отдал его в аренду «Арсеналу»

Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с защитником Данилом Степановым, но сразу отдал его в аренду в тульский «Арсенал».

Как сообщается на сайте клуба из Татарстана, соглашение с игроком рассчитано до мая 2023 года, а за «Арсенал» он будет выступать на правах аренды в следующем сезоне.

21-летний Степанов является воспитанником «Рубина». В минувшем сезоне он играл в аренде за волгоградский «Ротор», в котором он провёл 22 матча и отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Максим Орешкин предлагал главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому вернуться в ЦСКА.