Глава ФХР Третьяк оценил победу сборной России над Швейцарией

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о победе национальной команды над Швейцарией в матче в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.
Глава ФХР Третьяк оценил победу сборной России над Швейцарией
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Немножко было волнительно сегодня, дали швейцарцам глоток воздуха. Раньше мы такого не давали. Здесь первый период получился тяжёлым для нас, они почувствовали свободу. Но второй и третий периоды мы сыграли на высшем уровне. Нацеленность была, хорошо отыграли защитники и вратарь», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Он также назвал минувший матч принципиальным, а саму победу — очень важной. По его словам, за игру можно только похвалить тренерский штаб и всех хоккеистов. Кроме того, глава ФХР отметил, что в сборной очень ждут, когда играть начнут Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией. 

Ранее Владимир Крикунов остался доволен игрой сборной России по хоккею в матче со Швейцарией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить