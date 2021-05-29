Глава ФХР Третьяк оценил победу сборной России над Швейцарией

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о победе национальной команды над Швейцарией в матче в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.

«Немножко было волнительно сегодня, дали швейцарцам глоток воздуха. Раньше мы такого не давали. Здесь первый период получился тяжёлым для нас, они почувствовали свободу. Но второй и третий периоды мы сыграли на высшем уровне. Нацеленность была, хорошо отыграли защитники и вратарь», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Он также назвал минувший матч принципиальным, а саму победу — очень важной. По его словам, за игру можно только похвалить тренерский штаб и всех хоккеистов. Кроме того, глава ФХР отметил, что в сборной очень ждут, когда играть начнут Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.

Ранее Владимир Крикунов остался доволен игрой сборной России по хоккею в матче со Швейцарией.