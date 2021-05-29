Крикунов остался доволен игрой сборной России по хоккею в матче со Швейцарией

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился эмоциями после победы национальной команды над Швейцарией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.
Крикунов остался доволен игрой сборной России по хоккею в матче со Швейцарией
  • Reuters

«Поначалу было тяжело, швейцарцы хорошо настроились. В конце или мы добавили, или швейцарцы съехали. В принципе, сегодняшний хоккей — это то, что хочется видеть от сборной дальше, но есть нюансы. Состав собран хороший, обязаны брать золото», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

Он также считает сложным выбор вратаря на четвертьфинальный матч, так как Александр Самонов играет все встречи турнира и неплохо действовал в матче со Швейцарией.

«У нас в каждом звене есть игрок, который один в один может обыграть противника. У соперника сразу начинается паника, этим надо пользоваться, не надо прятать, наоборот, нужно показать товар лицом», — добавил Крикунов.

Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией. 

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла на первое место в группе на ЧМ-2021.

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