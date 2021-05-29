Крикунов остался доволен игрой сборной России по хоккею в матче со Швейцарией
- Reuters
«Поначалу было тяжело, швейцарцы хорошо настроились. В конце или мы добавили, или швейцарцы съехали. В принципе, сегодняшний хоккей — это то, что хочется видеть от сборной дальше, но есть нюансы. Состав собран хороший, обязаны брать золото», — цитирует Крикунова «Чемпионат».
Он также считает сложным выбор вратаря на четвертьфинальный матч, так как Александр Самонов играет все встречи турнира и неплохо действовал в матче со Швейцарией.
«У нас в каждом звене есть игрок, который один в один может обыграть противника. У соперника сразу начинается паника, этим надо пользоваться, не надо прятать, наоборот, нужно показать товар лицом», — добавил Крикунов.
Подопечные Валерия Брагина набрали 12 очков и поднялись на первое место группы A. В следующем матче, который состоится 31 мая, Россия сыграет со Швецией.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла на первое место в группе на ЧМ-2021.