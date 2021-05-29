Россия и Швейцария не забили друг другу по итогам первого периода на ЧМ по хоккею

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Завершился первый период матча между сборными России и Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.
Россия и Швейцария не забили друг другу по итогам первого периода на ЧМ по хоккею
  • Reuters

Счёт в игре пока не открыт — 0:0.

В активе обеих команд по девять очков, они являются лидерами группы A, наравне со Словакией.

Ранее сообщалось, что Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории в элитном дивизионе чемпионата мира.

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