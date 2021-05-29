«Миннесота» впервые в своей истории проиграла в седьмом матче серии плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 6:2.
В составе «Вегаса» хет-трик оформил Маттиас Янмарк. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Николас Хаг, Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд. В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Зак Паризе и Кирилл Капризов.
Таким образом, счёт в серии стал 4:3 в пользу «Найтс», который вышел во второй раунд Кубка Стэнли.
Отметим, что «Уайлд» впервые в своей истории проиграл в седьмой игре серии плей-офф НХЛ.
До этого они три раза победили в трёх таких матчах. В 2003 году — «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс» в первом и втором раунде, в 2014 — «Эвеланш» в первом раунде.
Ранее сообщалось, что «Миннесота» разгромила «Вегас» и сравняла счёт в серии плей-офф НХЛ.