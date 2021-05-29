«Вегас» сыграет с «Колорадо» во втором раунде Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в седьмом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 6:2.

В составе «Вегаса» хет-трик оформил Маттиас Янмарк. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Николас Хаг, Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд. В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Зак Паризе и Кирилл Капризов.

Таким образом, счёт в серии стал 4:3 в пользу «Найтс», который вышел во второй раунд Кубка Стэнли, где встретится с «Колорадо Эвеланш».

Ранее сообщалось, что «Миннесота» разгромила «Вегас» и сравняла счёт в серии плей-офф НХЛ.