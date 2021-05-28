Борзаковский: Иванюк подтвердил, что по праву является лидером мирового легкоатлетического сезона

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал победу прыгуна в высоту Ильи Иванюка на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в столице Катара — Дохе.

«Я от всей души поздравляю Илью с победой, он большой молодец. 2,33 м — прекрасный результат, Илья подтвердил, что по праву является лидером мирового сезона. Хочется также поздравить и тренера Ильи, очень хочется, чтобы он был в такой форме и на Олимпийских играх», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Он отметил, что не обеспокоен ранним выходом Иванюка на пик формы.

«Давайте вспомним успешный для него 2019 год, там вообще у него была двухпиковая подготовка. И на второй пик они с тренером вышли как раз к чемпионату мира, где Илья прыгнул на 2,35 м и стал третьим», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Иванюк победил в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.