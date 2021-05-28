«Реал» объявил о переходе Алабы

Мадридский «Реал» подписал контракт с защитником сборной Австрии по футболу Давидом Алабой.

Как сообщает пресс-служба «Реала», соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Предыдущим клубом Алабы была мюнхенская «Бавария», за которую он играл с 2009 года, покинув её по истечении контракта. Австрийский защитник отыграл за мюнхенскую команду 431 матч, забил 33 мяча и отдал 55 голевых передач. В составе «Баварии» он завоевал 28 трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов.

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