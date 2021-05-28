«Локомотив» и ЦСКА согласовали переход Мухина

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника сборной России Максима Мухина в ЦСКА.

«ФК «Локомотив» и ПФК ЦСКА согласовали переход полузащитника Максима Мухина. Благодарим Максима за игру и желаем ему удачи на футбольном пути», — говорится на официальном сайте московского клуба.

В «Локомотиве» отметили, что соглашение с ЦСКА достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в СМИ.

По договорённости между клубами детали контракта не разглашаются.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Мухин провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина.