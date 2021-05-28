Агент Мухина прокомментировал информацию о трансфере полузащитника в ЦСКА
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«Ещё ничего не произошло. Ни один клуб не сделал официального заявления. Готов комментировать только официальную информацию, которая появится в ближайшее время», — цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Мухин провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина.