Агент Мухина прокомментировал информацию о трансфере полузащитника в ЦСКА

Агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина Вадим Шпинев высказался о переходе своего клиента в ЦСКА.

«Ещё ничего не произошло. Ни один клуб не сделал официального заявления. Готов комментировать только официальную информацию, которая появится в ближайшее время», — цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Мухин провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина.