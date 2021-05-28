Агент Мухина прокомментировал информацию о трансфере полузащитника в ЦСКА

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Агент полузащитника «Локомотива» Максима Мухина Вадим Шпинев высказался о переходе своего клиента в ЦСКА.
Агент Мухина прокомментировал информацию о трансфере полузащитника в ЦСКА
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Ещё ничего не произошло. Ни один клуб не сделал официального заявления. Готов комментировать только официальную информацию, которая появится в ближайшее время», — цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Мухин провёл 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Мухина.

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