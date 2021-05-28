Панарин рассказал о желании выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил, чего не хватило команде, чтобы выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Много компонентов. У нас молодая команда, где-то опыта не хватило, где-то ребята травмировались, тренер коронавирусом переболел. Тяжело ответить. Прибавила ли команда в этом году? Сто процентов. Нам нужны игроки, которые будут находиться на своих ролях», — цитирует Панарина Sport24.

Нападающий также высказался о чемпионских перспективах «Рейнджерс».

«Хотим выиграть Кубок Стэнли. Пока рано загадывать, но в следующем сезоне стоит задача попасть в плей-офф и побороться за победу. Слежу ли за плей-офф? Поначалу следил. Сейчас прилетел в Россию, с этим труднее», — сказал он.

Ранее «Рейнджерс» объявил об отставке главного тренера.