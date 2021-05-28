Sport24: осуждённый во Франции российский болельщик попросил Макрона о помиловании

Адвокат российского болельщика Павла Косова Ален Дюфлю подал прошение президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании своего клиента.

По информации Sport24, адвокат решил попросить о помиловании россиянина в связи с его примерным поведением.

Напомним, что болельщик был признан виновным в нападении на английских болельщиков и беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

В декабре 2020 года Косова приговорили к десяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российские болельщики приговорены к тюремным срокам за участие в беспорядках на Евро-2016.