Sport24: осуждённый во Франции российский болельщик попросил Макрона о помиловании
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По информации Sport24, адвокат решил попросить о помиловании россиянина в связи с его примерным поведением.
Напомним, что болельщик был признан виновным в нападении на английских болельщиков и беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.
В декабре 2020 года Косова приговорили к десяти годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что российские болельщики приговорены к тюремным срокам за участие в беспорядках на Евро-2016.