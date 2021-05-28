Опубликовано расписание матчей женской сборной России по регби на отборочном турнире к Олимпиаде в Токио
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, сборная России в отборочном турнире встретится с национальными командами Аргентины, Самоа и Мексики в группе A.
В группе B сыграют команды Папуа — Новой Гвинеи, Казахстана, Ямайки и Туниса.
В группе С — Франция, Гонконг, Колумбия и Мадагаскар.
В четвертьфинал выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также две лучшие команды, занявшие третьи места.
Две лучшие команды, победившие в полуфиналах, получат путёвки на Олимпиаду в Токио.
Турнир пройдёт 19—20 июня в Монако.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии.