Опубликовано расписание матчей женской сборной России по регби на отборочном турнире к Олимпиаде в Токио

Международный совет регби опубликовал расписание отборочного турнира среди женских команд к летним Олимпийским играм в Токио.

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, сборная России в отборочном турнире встретится с национальными командами Аргентины, Самоа и Мексики в группе A.

В группе B сыграют команды Папуа — Новой Гвинеи, Казахстана, Ямайки и Туниса.

В группе С — Франция, Гонконг, Колумбия и Мадагаскар.

В четвертьфинал выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также две лучшие команды, занявшие третьи места.

Две лучшие команды, победившие в полуфиналах, получат путёвки на Олимпиаду в Токио.

Турнир пройдёт 19—20 июня в Монако.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт даже в случае режима ЧС в Японии.