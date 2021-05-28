Пирло прокомментировал уход из «Ювентуса»

Андреа Пирло выступил с заявлением после отставки с должности главного тренера туринского «Ювентуса».

«Мой первый сезон в качестве наставника подошёл к концу. Это был сложный, но в то же время прекрасный год. Когда ко мне обратился «Ювентус», уважение к цветам клуба взяло верх. Я ни на секунду не задумался о риске», — говорится в заявлении Пирло в Instagram.

Тренер отметил, что если бы ему пришлось вернуться в прошлое, он сделал бы точно такой же выбор.

«Пора вернуться в игру и принять новые вызовы. Хочу поблагодарить «Ювентус» и всех, кто был рядом со мной в этом сезоне», — написал он.

По итогам итальянской Серии А сезона-2020/21 «Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Аллегри сменит Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».