Итудис поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги ЦСКА — «Анадолу Эфес»
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«Анадолу Эфес» — отличная команда. Они здорово сыграны, здорово бросают всей командой, отлично двигают мяч. У них множество созидателей — и выходящих со скамейки, и в стартовом составе», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.
По словам тренера, у ЦСКА множество планов на игру.
«Есть определённые детали, на которые мы обратим внимание. Постараемся сдержать соперника, но не остановить. Их нельзя остановить», — сказал он.
Матч ЦСКА — «Анадолу Эфес» состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ланксесс Арена» в Кёльне. Начало игры в 19:00 мск.
Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с Итудисом.