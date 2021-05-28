Итудис поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги ЦСКА — «Анадолу Эфес»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча «Финала четырёх» Евролиги с «Анадолу Эфес».
Итудис поделился ожиданиями от полуфинала Евролиги ЦСКА — «Анадолу Эфес»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Анадолу Эфес» — отличная команда. Они здорово сыграны, здорово бросают всей командой, отлично двигают мяч. У них множество созидателей — и выходящих со скамейки, и в стартовом составе», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

По словам тренера, у ЦСКА множество планов на игру.

«Есть определённые детали, на которые мы обратим внимание. Постараемся сдержать соперника, но не остановить. Их нельзя остановить», — сказал он.

Матч ЦСКА — «Анадолу Эфес» состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Ланксесс Арена» в Кёльне. Начало игры в 19:00 мск.

Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с Итудисом.

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