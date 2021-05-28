Александр Емельяненко высказался об отказе Нурмагомедова драться с Мейвезером за $100 млн

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о том, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался провести поединок с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, несмотря на предложение в $100 млн.

«Как я и говорил ранее, считаю, что Нурмагомедов вернётся. Если они не смогли уговорить его за $100 млн, то, я думаю, будет предложение, от которого Хабиб не сможет отказаться. Ну и многое зависит от дисциплины, будут они драться по правилам бокса или же по правилам ММА. В смешанных единоборствах у Флойда нет ни единого шанса», — цитирует слова Емельяненко «Всё про спорт.ру».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался сразиться с Мейвезером за $100 млн.