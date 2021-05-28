«Лацио» объявил об отставке Индзаги с поста главного тренера

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Римский футбольный клуб «Лацио» объявил об отставке итальянского специалиста Симоне Индзаги с поста главного тренера команды.
«Лацио» объявил об отставке Индзаги с поста главного тренера
  • Reuters

«Мы уважаем пересмотр прежнего решения тренера и, прежде всего, футболиста, чьё имя тесно связано с историей и успехами «Лацио», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По данным итальянских СМИ, Индзаги согласовал с «Лацио» новый контракт, но, получив предложение от миланского «Интера», решил всё же покинуть стан своей нынешней команды.

45-летний специалист возглавлял «Лацио» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Италии и дважды завоевала Суперкубок страны. Сезон-2020/21 «Лацио» завершил на шестом месте в серии А.

Ранее сообщалось, что «Интер» объявил о расторжении контракта с Антонио Конте.

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