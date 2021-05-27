Беттиол победил на 18-м этапе «Джиро д'Италия», Власов — 45-й

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Итальянец Альберто Беттиол, выступающий за EF Education-Nipp, одержал победу на 18-м этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».
Беттиол победил на 18-м этапе «Джиро д'Италия», Власов — 45-й
  • Reuters

Беттиол преодолел дистанцию 231 км за 5 часов 14 минут 43 секунды.

Вторым финишировал Симоне Консонни из Cofidis. Тройку замкнул ирландец Николас Роуч из Team DSM.

Россиянин Александр Власов из Astana Premier Tech занял 45-е место. Павел Сиваков из Ineos сошёл с гонки после пятого этапа.

Лидирует в общем зачёте колумбиец Эган Берналь из Ineos — 77 часов 10 минут 18 секунд. Второе место с отставанием в 2 минуты 21 секунду занимает итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious, уступающий лидеру 1 минуту 12 секунд. Тройку замыкает британец Саймон Йейтс из Team BikeExchange, уступающий лидеру 3 минуты 23 секунды.

Власов с отставанием в 6 минут 3 секунды — четвёртый.

Ранее сообщалось, что Дэниел Мартин стал победителем 17-го этапа «Джиро д'Италия».

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