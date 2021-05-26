Мартин стал победителем 17-го этапа «Джиро д'Италия»

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Ирландец Дэниел Мартин из команды Israel Start-Up Nation одержал победу на 17-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия».
Мартин стал победителем 17-го этапа «Джиро д'Италия»
  • Reuters

Мартин преодолел 193 км 17-го этапа за 4:54:38. Второе место занял португалец Жоау Алмейда из команды Deceuninck — Quick Step, третьим финишировал британец Саймон Йейтс (BikeExchange).

Россиянин Александр Власов, представляющий команду Astana-Premier Tech, финишировал 17-м. В общем зачёте он сохраняет четвёртую позицию. Лидирует колумбиец Эрган Берналь (Ineos Grenadiers).

Ранее сообщалось, что Берналь стал победителем 16-го этапа «Джиро д'Италия».

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