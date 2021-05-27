Александрова встретится с Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»

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Состоялась жеребьёвка основной сетки второго в сезоне турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Александрова встретится с Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Первая ракетка России Вероника Кудерметова на старте турнира сыграет с американкой Амандой Анисимовой, а Екатерина Александрова — с Винус Уильямс. Соперницей Маргариты Гаспарян станет Энн Ли. Светлана Кузнецова сыграет с белоруской Викторией Азаренко, Анастасия Потапова — с Лейлой Фернандес, Анастасия Павлюченкова — с Кристиной Макхейл, а Дарья Касаткина — с Мисаки Дои.

Соперницами Анны Блинковой, Елены Весниной и Варвары Грачёвой станут спортсменки из квалификации.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом круге сыграет с американкой Бернардой Перой.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Бубликом на старте «Ролан Гаррос» 2021 года.

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