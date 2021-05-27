Медведев сыграет с Бубликом на старте «Ролан Гаррос» 2021 года
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев начнёт своё выступление на турнире матчем с Александром Бубликом из Казахстана.
Андрей Рублёв сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а Карен Хачанов — с чехом Иржи Веселы. Соперником Аслана Карацева станет игрок из квалификации.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович на старте «Ролан Гаррос» сыграет с американцем Теннисом Сандгреном, 13-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль — с австралийцем Алексеем Попыриным, а швейцарец Роджер Федерер — с победителем квалификации.
Ранее сообщалось, что на «Ролан Гаррос» открыли статую в честь Надаля.