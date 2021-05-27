Бестемьянова: Загитова зарабатывает огромные деньги, ради чего ей возвращаться?

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова о том, что российская фигуристка Алина Загитова пропустит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Формулировка Горшкова говорит, что Загитова не будет заниматься любительским спортом, ходить на тренировки и выступать на соревнованиях. Это её решение, и ФФККР приводит его», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

По словам олимпийской чемпионки, она не верит в возвращение Загитовой в спорт и не видит в этом никакого смысла.

«Загитова зарабатывает огромные деньги, ради чего ей возвращаться? Чтобы выиграть ещё одну медаль? В этом просто нет смысла», — сказала она.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании. В декабре 2019 года она приостановила карьеру.

Ранее сообщалось, что Медведева и Загитова пропустят Олимпиаду в Пекине.