Бриггс анонсировал бой с Владимиром Кличко

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49-летний американский боксёр Шеннон Бриггс объявил, что проведёт бой с 45-летним украинцем Владимиром Кличко.
Бриггс анонсировал бой с Владимиром Кличко
  • Reuters
  • © Action Images/Peter Cziborra

«Судьба распорядилась так. Я согласился подраться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Вы первые, кто об этом узнал. Об этом не знает даже моя жена», — цитирует Бриггса talkSPORT.

По словам боксёра, он не знает, будет ли бой профессиональным или выставочным.

«Они позвонили мне и сказали: «Эй, хочешь подраться с Владимиром Кличко?» Я ответил: «Да», — сказал он.

Бриггс — бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBO.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался сразиться с Мейвезером за $100 млн.

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