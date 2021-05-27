Бриггс анонсировал бой с Владимиром Кличко
- Reuters
- © Action Images/Peter Cziborra
«Судьба распорядилась так. Я согласился подраться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Вы первые, кто об этом узнал. Об этом не знает даже моя жена», — цитирует Бриггса talkSPORT.
По словам боксёра, он не знает, будет ли бой профессиональным или выставочным.
«Они позвонили мне и сказали: «Эй, хочешь подраться с Владимиром Кличко?» Я ответил: «Да», — сказал он.
Бриггс — бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBO.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался сразиться с Мейвезером за $100 млн.