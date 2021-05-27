Капризов поделился впечатлениями от дебютного в карьере выступления в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс» (2:3).

«Конечно, в плей-офф игра поменялась. Серия против «Вегаса» получается хорошей и очень агрессивной. Я не припомню, чтобы в этом плане у меня было что-то подобное в России. Много новых вещей, и ты этому учишься. Когда получается забить и помочь команде, это всегда помогает. Иначе начинаешь себя грузить. Всегда трудно, когда ты не забиваешь, да ещё и команда проигрывает. Ты чувствуешь себя хуже на льду, да и вообще. Главное, чтобы мы победили любым способом. Когда проигрываешь, то думаешь, что именно ты не сделал. В этом плане — да, я чувствую дополнительные давление и ответственность», — приводит слова Капризова русскоязычная версия сайта НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Капризов набрал 52 (27+25) очка в 59 играх. В плей-офф он провел пять матчей, в которых он набрал два (1+1) очка.

Ранее гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Вегас» и сократить отставание в серии плей-офф НХЛ.