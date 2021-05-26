«Вильярреал» не проиграл ни одного матча в основное время ЛЕ-2020/21

Испанский «Вильярреал» не потерпел ни единого поражения в основное время матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.

Сыграв вничью в основное время финального матча Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Вильярреал» не потерпел ни единого поражения в основное время на протяжении всего розыгрыша турнира.

На групповом этапе испанский клуб одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. В плей-офф подопечные Унаи Эмери одержали семь побед и один раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что в финале Лиги Европы-2020/21 будет сыграно дополнительное время.