В «Локомотиве» опровергли существенное снижение бюджета

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В московском «Локомотиве» прокомментировали информацию, что в следующем году клубный бюджет будет сокращён на 300 млн рублей.
В «Локомотиве» опровергли существенное снижение бюджета
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В одном из Telegram-каналов появилась новость о существенном снижении годового бюджета ФК «Локомотив». Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Telegram-канал «Мутко против» накануне сообщил, что «Локомотив» в этом году планирует получить от РЖД 5,8 млрд рублей, что на 300 млн меньше, чем в 2020-м.

Ранее Гилерме был признан лучшим вратарём РПЛ по итогам сезона.

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