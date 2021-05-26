Проворов: сборная России по хоккею движется в верном направлении

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Защитник сборной России по хоккею Иван Проворов прокомментировал победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Проворов: сборная России по хоккею движется в верном направлении
  • РИА Новости

«Мы движемся в правильном направлении, нужно забивать свои моменты. Все соперники сильные приехали, было важно победить, особенно после поражения. Хотелось не пропустить, чтобы Самонова порадовать. С кем мне комфортнее играть? С Бурдасовым и Кузьменко, но случаются травмы и перестройки, это нормально», — приводит слова Проворова «Матч ТВ».

Сборная России победила Данию со счётом 3:0.

Ранее Никита Нестеров рассказал о своей задаче в матче с Данией на ЧМ по хоккею.

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