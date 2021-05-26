Нестеров рассказал о своей задаче в матче с Данией на ЧМ по хоккею

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Защитник сборной России по хоккею Никита Нестеров прокомментировал победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Нестеров рассказал о своей задаче в матче с Данией на ЧМ по хоккею
  • Reuters

«Начало было непривычным, большая площадка. Потом привык, выиграли, всё хорошо. Все команды на турнире хорошие. Считаю, что мы можем больше, можем больше забивать. Датчане хорошо оборонялись, мы ко всем соперникам относимся с уважением. Моя задача на льду? Не пропустить. Я не размышлял о поездке в сборную России, ехать или нет, сразу согласился», — приводит слова Нестерова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России победила команду Дании на ЧМ по хоккею.

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