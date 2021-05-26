Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в сезоне РПЛ
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Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Макаров забил «Зениту» в компенсированное ко второму тайму время, тем самым принеся своей команде победу в домашнем матче 21-го тура.
⚽ Шикарный дриблинг и удар точно в цель – секрет лучшего гола сезона 2020/21 от Дениса Макарова!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021
📊 Лучший гол сезона выбран совместно представителями #ТинькоффРПЛ и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона#Макаровpic.twitter.com/OOzbBsV3A4
Ранее сообщалось, что Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ.