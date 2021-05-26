Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в сезоне РПЛ

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Гол полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова в ворота петербургского «Зенита» признан лучшим в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в сезоне РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Макаров забил «Зениту» в компенсированное ко второму тайму время, тем самым принеся своей команде победу в домашнем матче 21-го тура.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ.

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