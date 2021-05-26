СМИ: Футболист «Ромы» Мхитарян получил щедрое предложение из России
- Reuters
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, название клуба из России не уточняется. При этом известно, что игроком ещё интересуется французский «Монако».
Контракт 32-летнего Мхитаряна с римским клубом истекает в конце июня. Сам хавбек хочет остаться в столице Италии, но намерен заключить новое соглашение минимум на два года с зарплатой €3 млн за сезон.
В минувшем сезоне Мхитарян провёл 46 матчей за «Рому», в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал бронзу по итогам сезона Лиги 1.