СМИ: Футболист «Ромы» Мхитарян получил щедрое предложение из России

Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян получил щедрое с финансовой точки зрения предложение от одного из российских клубов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, название клуба из России не уточняется. При этом известно, что игроком ещё интересуется французский «Монако».

Контракт 32-летнего Мхитаряна с римским клубом истекает в конце июня. Сам хавбек хочет остаться в столице Италии, но намерен заключить новое соглашение минимум на два года с зарплатой €3 млн за сезон.

В минувшем сезоне Мхитарян провёл 46 матчей за «Рому», в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал бронзу по итогам сезона Лиги 1.